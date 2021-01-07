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Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

7 января, 06:00

Ольга Козачок

Отправляйте близким и родным самые красивые открытки с поздравлениями с праздником

Во вторник, 7 января, украинцы празднуют Рождество Христово. Поздравьте с этим светлым днем своих близких! Сегодня.Lifestyle предлагает подборку самых красивых картинок с Рождеством Христовым и коротких смс-поздравлений в стихах и прозе.

Открытки и картинки с Рождеством / Фото: Unsplash

Поздравления с Рождеством-2021: смс, открытки, картинки

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

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С Рождеством! / Фото: bonnycards

Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам.
С Рождеством!

С Рождеством! / Фото: bonnycards

Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.

С Рождеством! / Фото: bonnycards

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В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.

С Рождеством! / Фото: bonnycards

Пусть звезда, что загорелась в небесах, озарит ваш жизненный путь, а Господь благословит на все добрые дела!

С Рождеством! / Фото: bonnycards

Пусть это Рождество будет наполнено добрым волшебством, сказочными мгновениями и домашним уютом!

***

Пусть в Рождество приходит к вам
Удача, счастье и везенье.
Пусть дом наполнится теплом
И будет ярким настроенье.

С Рождеством! / Фото: bonnycards

С праздником рождества — светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания — оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!

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