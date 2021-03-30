В Токио появится музей Гарри Поттера: что об этом известно

На этот раз не в Великобритании

Аналогичный музей по мотивам Гарри Поттера, который работает в Ливсдене (недалеко от Лондона) откроют в Токио. Проект планируют реализовать в первой половине 2023 года. Об этом пишет Hype Beast.

Музей Гарри Поттера в Ливсдене за последние 9 лет стал одним из самых популярных локаций города. И не только для любителей ленты, но и для туристов, которые хотят новых впечатлений. Ибо на локации снимали 8 частей поттерианы. Студию в Японии планируют реализовать с аналогичной площадкой и наполнением, как в Лондоне, но в бывшем парке развлечений Toshimaen.

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Кроме реплик поттерианских реквизитов во время экскурсии посетители смогут попробовать напитки и деликатесы из ленты. Warner Bros также добавит новые активности с акцентом на фильм "Фантастические твари и где они обитают".

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