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Овощные чипсы и два оригинальных соуса к ним – рецепт от Григория Германа

25 февраля, 15:21

Ирина Маслова

Это полезная и вкусная альтернатива картофельным чипсам

Чипсы – популярная, вкусная закуска, но очень калорийная. Ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман подготовил полезный и диетический рецепт чипсов, от которых не полнеют – хрустящие, легкие, еще и с изысканными соусами.

Для овощных чипсов понадобятся

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Способ приготовления

  1. С помощью шинковки нарезать тыкву, свеклу, корень сельдерея и морковь очень тонкими слайсами. Смешать специи: куркуму, паприку, тимьян и тмин, посыпать ими овощи. Отправить в духовку с температурой до 100 градусов.
  2. Для мексиканского соуса "Сальса" надо нарезать перцы болгарский и чили, помидоры, кинзу и лук. Добавить оливковое масло и выдавить сок половины лайма. Взбить с помощью блендера до консистенции соуса.
  3. Для второго соуса – нарезать хурму, лук и имбирь. Добавить йогурт, оливковое масло, мед, сок лайма и мяты. Взбить соус в блендере.
  4. Готовые чипсы достать из духовки и выложить на блюдо. Подавать овощные снеки с соусами.

Здесь найдете рецепт вкусного картофельного рулета от Григория Германа.

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