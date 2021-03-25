Овсянка – вся правда о самой утренней каше и с чем ее нужно сочетать

Ешьте овсянку по утрам – и будет вам здоровье и бодрость в течение всего дня. Эти слова знакомы нам с детства. С появлением модных каш быстрого приготовления говорить о безоговорочной пользе овсянки стало неправильным. Так считают специалисты. Итак, чтобы получить от овсяной каши пользу, нужно: уметь правильно ее приготовить, брать только овсяную крупу, она варится не меньше 20 минут, и знать, с какими продуктами такую кашу нужно есть. Вместе с диетологом Натальей Кивой во всем разберемся.

Если вам нужно быстро найти подарок и чтобы он был очень оригинальным, ищите небанальные идеи в мартовском календаре праздников.

Фото: Наталья Кива, диетолог

Овсянка полезна или нет?

"Овсяная каша – одна из самых полезных для диетического питания. Сразу хочу отметить, что мы говорим не о хлопьях, а об овсяной крупе, которую нужно варить не менее 20 минут. Она может быть как цельным зерном, так и плющенная. С такой кашей мы получим максимум пользы", – говорит Наталья Кива.

Читайте также: Зеленый сенча – чай, который помогает похудеть. Так ли это?

Что полезного есть в овсянке?

Начнем с того, что в 100 г овсяной каши, приготовленной на воде, всего 88 ккал. Цельная овсяная каша содержит большое количество антиоксидантов. В ней есть такие необходимые микроэлементы:

железо

магний

медь

марганец

фосфор

цинк

натрий

витамины В1, В5, В6, В3, Е, РР

Как овсянка может помочь организму?

Реклама

Фото: Ешьте овсянку с яйцами, ягодами, овощами / Фото: овсянка

Благодаря антиоксидантам, которые есть в овсянке, некоторые из них даже входят в состав косметических средств для уменьшения раздражения кожи. А также оказывают противовоспалительные свойства. Клетчатка в цельнозерновой крупе помогает при запорах.

Можно ли похудеть с помощью овсянки?

Если вы в процессе похудения, надеяться на результат, ежедневно питаясь овсянкой, не стоит. Если только вы не спортсмен или занимаетесь тяжелым физическим трудом. При всех полезностях – это углевод.

С чем нужно есть овсянку?

Для правильного здорового сброса веса и для здоровья рекомендую употреблять в небольших количествах на завтрак, обязательно с белковым блюдом, например, яйцом или сыром. Или на обед с хорошей порцией овощей. Варить на воде, добавляя по вкусу специи, травы, оливковое масло или фрукты, ягоды.

Здесь узнаете о 13 добавках к кофе, которые сделают его чуть полезней.