Падчерица Камалы Харрис заключила контракт c лучшим модельным агентством в мире

Элла Эмхофф начинает сотрудничество с агентством, которое представляет Кейт Мосс и Беллу Хадид

Не только карьера дизайнера наряда Камалы Харрис пошла вверх после инаугурации, но и падчерица вице-президента США Элла Эмхофф подписала контракт с лучшим в мире модельным агентством. Об этом сообщает The New York Times.

21-летняя Элла Эмхофф стала новым лицом IMG Models, одного из самых престижных мировых модельных агентств.

Как признался президент IMG Models Айвен Барт, в падчерице вице-президента США их привлекла аутентичность девушки.

Элла Эмхофф / Фото: instagram.com/ellaemhoff/

"Элла транслирует момент времени. Она излучает дерзость и радость", – заявил президент модельного агентства.

Элла Эмхофф / Фото: instagram.com/ellaemhoff/

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Элла Эмхофф / Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Элла Эмхофф / Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Элла Эмхофф учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons, увлекается живописью и скульптурой.

IMG Models сотрудничает с одними из самых популярных моделей в мире – Кейт Мосс, Тайрой Бэнкс, Хайди Клум, Лили Коул, Беллой Хадид.

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