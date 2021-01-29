Памела Андерсон увела своего мужа из семьи

На днях стало известно, что Памела Андерсон вышла замуж в пятый раз. Избранником актрисы стал ее охранник Дэн Хейхерст. Но теперь вместо поздравлений Памела слышит обвинения. Бывшая девушка Дэна заявила, что Андерсон увела ее парня. Об этом пишет New York Post.

Бывшая девушка Кэри обвинила Хейхерста в измене с Андерсон после пяти лет отношений, во время которых она ухаживала за двумя детьми возлюбленного.

"Грустно, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и разрушения жизней всех причастных", – сказала Кэри.

Памела Андерсон вышла замуж за охранника / Фото: Скриншот из Daily Mail Реклама

Кэри познакомилась с Дэном через сайт знакомств. Их отношения развивались стремительно и они быстро съехались.

По словам девушки, Дэн стал встречаться с Андерсон спустя полгода после того, как начал работать на актрису. Также Кэри рассказала, что о свадьбе с Памелой Андерсон он никому не говорил. Его мама узнала о предстоящем событии за день до церемонии.

Ранее Памела Андерсон ушла из соцсетей.