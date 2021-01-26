Пампушки: 5 вкусных рецептов и секреты приготовления

Они бывают разными по рецептуре, ну и безусловно вкусными

Какой же настоящий украинский борщ без мягких и душистых пампушек? Вариантов их рецептов немало. Замешивают их на молоке или на воде, выпекают в духовке или жарят на сковороде. А еще есть пампушки сладкие, их особенно любят жители Западной Украины. Предлагаем заняться этой вкусной выпечкой.

Пампушки на свежих дрожжах

Фото: instagram.com/natalija_vasiljeva_gw/

Ингредиенты

Свежие дрожжи – 30 г

Вода – 100 мл

Молоко – 200 мл

Сахар 1 ч. л

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 50 г

Соль – 1,5 ч. л

Мука – 450 г

Чеснок – 2 головки

Растительное масло – 2 ст. л

Укроп, соль по вкусу

Способ приготовления

Смешать сахар с дрожжами до однородной массы, влить теплое молоко с водой, перемешать, накрыть полотенцем и положить в теплое место на 15 минут. В отдельной посуде взбить яйца до однородности, влить растопленное масло, добавить соль и перемешать. После того, как опара поднялась, влить яично-масляную жидкость, перемешать венчиком. Постепенным вводить в тесто просеянную муку и замесить тесто с начала веничком, потом лопаткой Тесто переложить на смазанный растительным маслом стол и замешивать до эластичности. Переложить тесто в глубокую посуду, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на один час. Сформировать шарики, форму смазать маслом и присыпать манкой, готовые шарики переложить в форму с небольшим расстоянием. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 45 минут. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180° 35-40 минут. Укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через давилку, добавить соль и масло, перемешать. Смазать горячие пампушки чесночно-укропным соусом.

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Пампушки на сковороде

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home/

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Соль – 1/2 ч. л

Сахар – 3 ст. л

Дрожжи – 17 г сухих

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст. л

Сливочное масло – 25 г

Растительное масло – 2 ст. л

Сода – 1/2 ч. л (погасить уксусом)

Мука – 900 г



Способ приготовления

В миску налить теплое молоко, добавить соль, сахар, дрожжи и хорошо перемешать венчиком до растворения ингредиентов. Добавить яйцо, сметану, растопленное масло, погашенную соду, размешать венчиком до однородности. Добавить половину просеянной муки, вымешать. Добавить остальную муку. Тесто должно получиться мягкое, нежное, эластичное. Накрыть пленкой и оставить в тепле на 1,5 часа. Сформировать пампушки и оставить в тепле на 15 минут "подойти". Разогреть масло и жарить пампушки с двух сторон. Готовые выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

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Пампушки с чесноком

Фото: instagram.com/erbisolga/

Ингредиенты

Молоко – 200 мл

Сахар – 1 ч. л

Дрожжи – 7 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 430 г

Растительное масло – 20 мл

Сушеный измельченный чеснок – 1 ч. л

⠀Чесночный соус

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Растительное масло – 20 мл

Чеснок – 2 зубчика

Зелень петрушки или кинзы

Соль

⠀Способ приготовления

В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар, столовую ложку муки от общего объема, размешать, оставить в теплом месте на 15 минут. За это время сверху должна образоваться пенка. В эту смесь влить растительное масло, разбить яйцо, добавить соль, чеснок и просеянную муку. Замесить тесто, вымешивать около 10 минут. Тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на 1 час. Тесто должно подойти вдвое. Вымесить тесто снова, сформировать пампушки. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выложить пампушки, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Поставить в нагретую до 200° духовку и выпекать в течение 25 минут. В стакане блендера смешать растительное масло, соль, зелень и чеснок, измельчить до состояния кашицы. Готовые горячие пампушки обильно смазать соусом.

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Пампушки на воде

Фото: instagram.com/zavertyayeva/

Ингредиенты

Теплая вода – 1 ст.

Сахар – 1 ст. л

Растительное масло – 3 ст. л

Щепотка соли

Сухие дрожжи – 1 пакетик

Мука – 3 ст.

Чеснок

Чесночный соус

Соль – 1 ч. л

Подсолнечное масло- 2 ст. л

Чеснок – 3 зуб.

Вода – 50 мл

Укроп



Способ приготовления

Смешать воду, масло, сахар, соль, дрожжи и муку, замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Разогреть духовку до 180 градусов. Сформировать пампушки и уложить в смазанную маслом форму. Поставить в теплое место на 5 минут. Для соуса растереть чеснок с солью, водой и растительным маслом в ступке или блендере. В полученную смесь добавить укроп и другую зелень по желанию. Выпекать пампушки до готовности около 15 минут. Готовые пампушки смазать соусом.

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Пампушки сладкие с начинкой

Фото: instagram.com/cook_with_me_at_home/

Ингредиенты

Мука – 800 г

Дрожжи – 100 г

Сливочное масло – 150 г

Молоко – 2 ст.

Яйцо – 1 шт.

Желтки – 5 шт.

Сахар – 100 г

Соль – 1/2 ч. л

Лимон (сок, цедра) – 1 шт.

200 г – вишневый джем

Способ приготовления

Дрожжи развести в теплом молоке со столовой ложкой сахара и поставить, чтобы забродили. Желтки и яйцо взбить на водяной бане до увеличения и побеления массы. Снять, добавить сок и цедру лимона, дрожжи, всыпать просеянную муку, соль и замесить тесто. Месить, пока тесто не начнет отставать от рук. Влить растопленное масло и вымесить до появления пузырьков. Выложить на присыпанную мукой поверхность и сформировать пампушки. Внутрь каждой выложить начинку (джем), слепить пампушки. Накрыть полотенцем, дать "подойти". Жарить в разогретом масле, готовые пампушки выложить на бумажную салфетку.

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