"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

Сын Бари Алибасова продолжает заботиться об отце и делится подробностями его состояния. Как оказалось, продюсер "На-На" снова попал в больницу. Об этом сообщил Бари Алибасов-младший Пятому каналу.

В этот раз продюсер сломал ногу и сейчас лежит в хирургическом отделении со штифтами в ноге.

"На секунду буквально папу оставил без присмотра, и вот. Постоянно убегает, у него память две-три минуты", – рассказал наследник Алибасова.

Бари Алибасов с сыном / Фото: instagram.com/barialibasovjr

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Сын все время рядом с отцом, также он планирует нанять вторую сиделку.

Бари Алибасов-младший рассказал, что сейчас отец чувствует себя немного лучше, но какие-то прогнозы делать тяжело.

"Он с утра до вечера разговаривает очень много. Обычно это просто набор слов, но это гораздо лучше, чем когда он просто лежит и молчит. Врачи говорят, что шансы маленькие, но три раза же он уже приходил в себя", – рассказал сын Алибасова.

Ранее подруга Бари Алибасова рассказала о продолжительной болезни продюсера.