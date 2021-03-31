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Памятник Грете Тунберг за 33 тысячи долларов разозлил студентов (фото)

31 марта, 10:27

Владимир Грисюк

18-летнюю шведскую экоактивистку увековечили в бронзе

На территории британского университета Уинчестера за 33 тысячи долларов установили памятник 18-летней шведской экоактивистке Грете Тунберг, которая в 2019 году была признана человеком года. Об этом пишет BBC.

"Грета, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему", – подчеркивается в заявлении университета.

Фото: twitter.com/CapitalSCNews

Однако студенты учебного заведения заявили, что в период пандемии эти деньги можно было "потратить лучше".

Председатель студенческого союза Меган Болл заявила, что из-за коронавируса многие студенты не могут посещать занятия: они вынуждены учиться онлайн и нуждаются в поддержке.

"Мы призываем университет выделить ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам", – заявила она.

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В администрации учебного заведения заверили, что деньги из фонда поддержки студентов и сотрудников на установку памятника израсходованы не были.

К слову, автор бронзовой скульптуры Греты Тунберг – британка Кристин Чарльзворт.

Фото: twitter.com/CapitalSCNews

Напомним, ранее фотографией с Гретой Тунберг похвастался Леонардо Ди Каприо.

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памятник Грета Тунберг

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