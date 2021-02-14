Пандемия не помеха, или Как во время эпидемии женятся в Европе (видео)

В большинстве стран Европы до сих пор действует строгий локдаун

Свадьбы теряют популярность в Европе. Например, во Франции за прошлый год поженилось вполовину меньше пар, чем обычно. А все из-за эпидемии COVID-19 – в большинстве стран Европы до сих пор действует строгий локдаун и громкие празднования запрещены.

Что придумывают во время пандемии влюбленные, чтобы не расставаться, узнайте далее в материале.

Анна Гришина, новости "Сегодня, телеканал "Украина"

Екатерина Маслова и Том Вейтенс из Бельгии познакомились через интернет. Екатерина родом из Одессы, а Том – бельгиец. Они решили пожениться через два года после знакомства.

Пара хотела сыграть громкую свадьбу, но грандиозные планы изменила эпидемия. В Бельгии до сих пор закрыты все рестораны и бары, домой разрешено приглашать только одного гостя. Поэтому пока Екатерина и Том только мечтают о празднике после карантина.

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Консультантка по свиданиям Елена Рас специально для "Сегодня" рассказала о свадебных тенденциях в Нидерландах.

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"Сейчас очень популярны свадьбы в формате только для двоих. Когда пара расписывается, снимает красивый номер в гостинице и проводит фотосессию", – говорит Елена.

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А вот британцы Лиззи Кэрри и Саймон Обрайн поженились прямо в больнице. Свадьбу планировали на лето, но оба подхватили ковид. Вдруг жениху стало плохо – он не смог дышать самостоятельно, и медики подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Медсестры знали, что мы хотим пожениться. И предложили сделать это здесь, в больнице. Сказали, что это может быть наш последний шанс. Я никогда в жизни больше не хочу слышать этих слов", – поделилась невеста.

Церемонию организовал медперсонал больницы: молодоженам украсили палату, подарили цветы и сделали свадебные фото. Сразу после этого уже женатого Саймона отправили в отделение интенсивной терапии.

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