Пандемия негативно влияет на психическое состояние людей. Кто пострадает больше всего?

Коронавирус вредит не только физическому здоровью, но влияет и на психическое состояние людей. При этом страдают как пациенты, так и их врачи. Почему так трудно бороться с этой болезнью – далее в сюжете.

Сюжет Яны Лукянец Видео: Сегодня

Медики быстро передвигаются, их движения слаженные, а лица как окаменелые. Медработникам барселонской больницы нет времени на размышления. Они спасают тяжелобольных пациентов. С начала эпидемии ежедневно в больнице кто-то умирает. Надежда на вакцинацию, но для этого нужно время. А медики уже сейчас чувствуют себя истощенными.

По словам медсестры отделения скорой помощи Дезире Руиз, среди ее коллег были и те, кто в определенный момент заявлял: "Я больше не могу так работать! Не в силах!".

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По данным исследователей, каждый второй врач имеет определенные психологические проблемы. Руководитель научно-исследовательской программы по эпидемиологии Хорда Алонсо говорит, что у медиков нередко есть такие проблемы, как депрессия, тревога, паническая атака, посттравматический стресс или расстройство из-за употребления алкоголя или других веществ.

Депрессия – нередкое явление в период пандемии / Фото: Pexels Реклама

Впрочем, британские психологи уверяют, что от этого никто не застрахован. Пациент это или врач.

Представитель центра психического здоровья Энди Белл говорит, что все чувствуют психологические последствия этой пандемии. Это коллективная травма. Но, конечно, есть определенные группы людей, которые страдают больше всего.

В то же время врач-психолог Нил Гринберг утверждает, что проблема еще и в том, никто не знает, когда это все кончится. И это проблема многих стран. Так чувствовали себя и во время Первой и Второй мировых войн.

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За океаном, в США, для решения таких вот постковидных синдромов выделяют отдельные медучреждения, где люди борются со своими страхами и восстанавливают психологическое здоровье.

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