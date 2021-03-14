"Папа скучает по тебе": дети принца Уильяма написали письма принцессе Диане

14 марта в Великобритании отмечают День матери. По этому поводу дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон семилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи сделали самодельные открытки для своей покойной бабушки, принцессы Дианы, которую сыграет Кристен Стюарт.

На странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликованы открытки ребят, которые они нарисовали, чтобы почтить память мамы принца Уильяма.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Дорогая бабушка Диана, с Днем матери! Я тебя очень сильно люблю и всегда о тебе думаю. С любовью от Джорджа".

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Луи нарисовал открытку, на которой изображены животные, насекомые и сердце.

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Дорогая бабушка Диана! Я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю, папа по тебе скучает. С любовью, Шарлотта".

"В этом году День матери снова будет другим. Многие из нас будут отдельно от своих близких в этот день. Но мы все с нетерпением ждем, когда уже снова сможем обнять наших мам. Но для тех, кто переживает тяжелую утрату, сегодняшний день может быть особенно сложным. Каждый год в День матери Джордж, Шарлотта и Луи делают открытки в память о своей бабушке Диане для Уильяма", — говорится в посте.

Ранее мы писали, что принц Уильям выступил за расследование скандального интервью с принцессой Дианой.