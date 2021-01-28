Парень отрезал себе уши и нос, чтобы стать инопланетянином: фото до и после

32-летний француз Энтони Лоффредо хирургическим путем удалил верхнюю губу, раздвоил язык, отрезал нос, а также покрыл свое тело татуировками и пирсингом, чтобы быть похожим на "черного инопланетянина". Процесс трансформации парень задокументировал в Instagram.
Энтони не жалеет о том, что решился на эти трансформации. Чтобы добиться желаемого, он прошел долгий и тернистый путь. Кроме всего вышеперечисленного, он сделал операцию по удалению ушных раковин, нарастил "демонические" шишки на лбу, как у аллигатора, а также нарисовал резкие линии на скулах.
Парень даже не побоялся покрасить глазные яблоки в черный цвет, хотя эта процедура может привести к слепоте.
"С раннего детства я был увлечен мутациями и трансформациями человеческого тела. Я работал охранником и однажды осознал, что живу не так, как хотел. Бросил все и уехал в Австралию, чтобы стать другим человеком", – признается Лоффредо.
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Энтони сделал операцию по удалению ушных раковин
Хирургическим путем удалил верхнюю губу и раздвоил язык
И нарастил "демонические" шишки на лбу, как у аллигатора
Лоффредо не побоялся покрасить глазные яблоки в черный цвет
Кроме этого, он оставил резкие линии на скулах и голове
Энтони не жалеет о том, что решился на эти трансформации
Напомним, мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.
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