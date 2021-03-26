Самолет начал снижаться из-за необдуманного поступка пассажира

Пассажирский самолет авиакомпании Spirit Airlines, который летел из американского Кливленда в Лос-Анджелес, начал снижаться для посадки в аэропорту города Денвер, штат Колорадо, из-за необдуманного поступка пассажира на борту. Об этом сообщает Fox News.

Во время полета один из пассажиров по неустановленным причинам захотел открыть аварийную дверь, из-за чего пилот решил сменить направление и посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту. В итоге лайнер благополучно приземлился, а нарушителя арестовали полицейские.

Фото: ABC7.com

Никто из пассажиров этого рейса не пострадал. После инцидента лайнер Spirit Airlines вылетел в Лос-Анджелес, прибыв в пункт назначения с задержкой.

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К слову, открыть двери самолета во время полета невозможно из-за давления внутри кабины.

"Давление настолько сильно прижимает раму к двери, что человек физически не сможет сдвинуть ее с места", – объяснил представитель авиакомпании.

Также ранее мы рассказывали, как самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника. Напомним, пенсионерку назвали худшей пассажиркой после того, как она напилась водки и устроила дебош на борту португальской авиакомпании TAP.