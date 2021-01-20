Патрик Шварценеггер блеснул кубиками на прессе, но до Арнольда еще далеко

27-летний Патрик Шварценеггер с гордостью идет по стопам своего отца Арнольда Шварценеггера, который недавно назвал Трампа "худшим президентом". Молодой актер был замечен во время минувшего уик-энда на пляже Мауи на Гавайях, где блеснул рельефным торсом.
Патрика засняли папарацци, когда он выходил из Тихого океана после занятия сноркелингом (вид плавания под водой – ред.). Несмотря на пандемию, актер решил провести время на курорте со своими друзьями и семьей.
Конечно же, фанаты не смогли не сравнить фигуру Патрика Шварценеггера с формами его отца в молодости. Поговаривают, что до Арнольда сыну еще далеко, но он все равно держит свое тело в тонусе и отличной форме.
Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер впервые сыграет в шпионском сериале для Netflix.