Павлик заявил, что в старости останется на попечении молодой супруги: Надеюсь, не выгонит меня

В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Виктор Павлик рассказал, в честь кого он вместе с женой Екатериной назовет своего сына, который скоро родится, и почему в старости будет рассчитывать только на молодую жену – Екатерину Репяхову, которая пожаловалась на испорченный отдых в Египте.

В центре внимания Виктор Павлик остается до сих пор. Однако на первый план вышла не его певческая карьера, а отношения с Екатериной Репяховой. Жена Виктора моложе его на двадцать девять лет и вскоре супруги станут родителями. И хоть бы что пара делала и как бы себя не называла – постоянно подвергается хейту. Однако ни Екатерина, ни Виктор не обращают на это внимания, а сосредотачиваются на собственном счастье.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"У нас должен родиться маленький мальчик. Уже даже знаем, какое имя ему дадим – Архангел Михаил. Катя с детства мечтала, когда у нее будет мальчик, назовет его Михаилом. Передо мной стоит очень большая задача воспитать его, пока я еще могу, пока я еще имею возможность. В силах поставить на ноги. Единственное, что я понимаю – когда ему будет 20, мне будет 75 лет", – говорит Виктор.

Сейчас артист занимается не только собственной карьерой, но и помогает жене, которая зарабатывает на социальных сетях. Однако воспитывать ребенка планируют традиционным методом.

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"Не думаю, что я брошу карьеру и буду заниматься воспитанием сына. Я вижу, Катя настроена воспитывать и быть с ребенком. И ей это не должно мешать делать свое дело, ну а я пока бог дает – буду петь", – рассказал артист.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Более того, певец признается – к работе жены относится серьезно.

"За интернетом будущее. За YouTube-каналом, за Instagram будущее, – отметил Виктор Павлик. – Я даже не сомневаюсь в том, что наступит такое время, когда я буду на содержании у своей жены. Я надеюсь, что она меня не выгонит из дома, а будет все-таки помогать, содержать и водить за ручку через дорогу".

Напомним, беременная жена Виктора Павлика показала, где будет рожать.