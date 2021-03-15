Печенье "Бананчики" – рецепт хрустящего десерта от Лизы Глинской

Если вы ищете рецепт хрустящего печенья с фруктовой начинкой, которое очень понравилось бы детям, то приготовьте "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской. Приготовление десерта не заберет у вас много времени, а ваши домашние оценят его по достоинству. И даже очень может быть, что это печенье станет в один ряд с вашей любимой домашней выпечкой.
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Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской
Для теста
- 100 г – сливочного масла (размягченного, 82%)
- 100 г – сметаны (4 ст. л., 10-15%)
- 200 г – муки (1,25 стакана объемом 250 мл)
- 20 г – сахарной пудры (1 ст. л.)
- 6 г – разрыхлителя (1 ч. л. с горкой)
- Ванильный сахар (по желанию)
Приготовим тесто
- Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
- Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
- Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.
Для банановой начинки
- 2 шт. – банана
- 20 г – сахара (1 ст. л.)
- 10 г – сливочного масла
Приготовим банановую начинку
- Бананы почистить и нарезать кубиками.
- Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.
Приготовим печенье
- Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
- Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
- Печенье посыпать сахарной пудрой.
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