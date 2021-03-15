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Печенье "Бананчики" – рецепт хрустящего десерта от Лизы Глинской

15 марта, 17:54

Ирина Маслова

Внутри – нежнейшая начинка, которая очень понравится детям

Если вы ищете рецепт хрустящего печенья с фруктовой начинкой, которое очень понравилось бы детям, то приготовьте "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской. Приготовление десерта не заберет у вас много времени, а ваши домашние оценят его по достоинству. И даже очень может быть, что это печенье станет в один ряд с вашей любимой домашней выпечкой.

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Печенье "Бананчики" по рецепту Лизы Глинской

Для теста

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Приготовим тесто

  1. Сливочное масло и сметану взбить до пышной массы. Добавить сахарную пудру, взбить.
  2. Смешать муку с разрыхлителем, добавить к основной массе, перемешать.
  3. Сформировать из теста цилиндр, завернуть в пищевую пленку, положить в холодильник на 1 час.

Для банановой начинки

Приготовим банановую начинку

  1. Бананы почистить и нарезать кубиками.
  2. Добавить сливочное масло, сахар и запаренный изюм. Перемешать и на среднем огне подержать 3-4 минуты. Дать остыть.

Приготовим печенье

  1. Нарезать тесто брусками толщиной 1 см.
  2. Раскатать овалы, выложить начинку, залепить края и сформировать банан.
  3. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией 20-25 минут.
  4. Печенье посыпать сахарной пудрой.

Здесь найдете 3 рецепта выпечки к Великому посту.

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