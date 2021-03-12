Блины на Масленицу – приготовьте их из печени

Если не хочется печь традиционные блины на молоке, можно взять более сытный вариант – блины из печени. Такое блюдо подойдет тем, кто не очень любит сладкое. Отлично дополняют печеночные блины грибы. Если вам важны рекомендации звезд по поводу начинок, то здесь найдете варианты для каждого знака зодиака. Ниже узнаете рецепт и блинов, и грибной начинки к ним.

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Печеночные блины с грибной начинкой

Фото: instagram.com/yulinka890/

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Ингредиенты

Печень – 350 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 200 г

Мука – 1 ст. л.

Масло – 1 ст. л.

Щепотка соды и соли

Молотый перец

Для начинки

Жареные шампиньоны – 300 г

Сметана – 4 ст. л.

Соль, зелень – по вкусу

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Способ приготовления

Печень пропустить через мясорубку или смолоть блендером. Добавить яйца, перемешать. Влить молоко комнатной температуры. Соединить с остальными ингредиентами. Выпекать на антипригарной сковороде. Измельчить грибы, смешать со сметаной, посолить, поперчить. Добавить зелень. Начинить блины грибами.

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