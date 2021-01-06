"Передает мое внутреннее состояние": Потап похвастался подарком от Насти Каменских

Певица подарила мужу картину, которая создана из коллажа журналов и изображений

Певец Потап решил похвастаться подарком, который ему подарила его жена Настя Каменских. И да это не то, о чем певица рассказывала ранее. Фото Потап опубликовал в Instagram.

Настя решила подарить мужу его портрет, созданный украинской художницей Сашей Чичкан. Певец отметил, что эта картина передает его внутреннее состояние.

"Моя любимая сделала мне неожиданный и невероятный подарок! Потрясающую картину, которая создана из коллажа журналов и изображений, это первая работа, которая точно передаёт мое внутреннее состояние. Это круче чем любой подарок , это искусство! В год своего 40-летия я просто обязан выпустить соло альбом, и сделаю эту картину его будущей обложкой!", – написал Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap Реклама

Подписчикам понравилась картина. "Офигенный подарок", "Кайф", "Какой невероятный подарок", "Вау", – написали фанаты.

Ранее мы рассказывали, как Потап и Настя отметили Новый год.