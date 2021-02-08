Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

Актриса Ольга Сумская, которая провела зимние праздники в Карпатах, решила поэкспериментировать со своей внешностью с помощью фильтров. Обработанные снимки актриса опубликовала в Instagram и сразу же нарвалась на критику поклонников.

Артистка поделилась фото, на которых она позирует в салоне автомобиля. Сумская призналась, что ей стало интересно, как она будет выглядеть после обработки фото. Ольга поинтересовалась у подписчиков, как им эксперимент актрисы.

"Проба фильтра: 1 или 2? Немного не я, но цвет волос мне нравится", – написала Сумская.

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

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Подписчики посоветовали актрисе не увлекаться фильтрами.



"Фильтры испортили все", "Нет фильтрам. Вы красивая женщина и без фильтра", "Вы с каждым разом перестаёте быть похожей на себя, а жаль", "Так себе", – написали в Сети.

Ранее дочь Ольги Сумской показала фигуру после вторых родов.