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Пэрис Хилтон призналась, возьмет ли фамилию мужа и когда намерена рожать

22 февраля, 12:41

Инна Петрова

40-летняя светская львица выходит замуж

В свой 40-й день рождения Пэрис Хилтон объявила о помолвке с Картером Реумом. В Instagram Пэрис опубликовала видео, как это было и призналась, что нашла свою вторую половинку.

Позже в своем подкасте This Is Paris Пэрис призналась, что очень ждала, когда любимый позовет ее замуж, но когда этот момент действительно произошел, она была в шоке.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Фото: parishilton.com

Все случилось на пляже, где Картер устроил любимой романтическое свидание. Он завел Пэрис в домик, украшенный цветами, а затем опустился на одно колено и предложил ей выйти за него.

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"Я просто начала дрожать и плакать, потому что была так взволнована, так счастлива", – делится Хилтон.

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Она добавила, что после свадьбы намерена взять фамилию Реума, но будет использовать ее вместе со своей – Хилтон, через дефис. Детей пара тоже планирует после свадьбы, тем более, что оба уже готовы к созданию семьи.

Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже более 10 лет, но начали встречаться только в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон начала процедуру ЭКО, чтобы родить двойню.

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