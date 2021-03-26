Филеры или ботокс: Пэрис Хилтон рассказала, как сохраняет молодость

Пэрис Хилтон, которая в февраля заявила, что выходит замуж, призналась, делала ли она уколы красоты. Светская львица едва ли выглядит на 40 лет, при этом она утверждает, что не прибегала к услугам хирургов.

Своим главным секретом сохранения молодости кожи Хилтон считает здоровый образ жизни и хороший сон. А еще она добавила, что всегда избегала солнечных лучей, которые старят кожу.

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"Я ни разу не делала ботокс. Моего лица не касалась игла. Я на 100% естественная! При этом я всю жизнь держусь подальше от солнца", – призналась Пэрис в интервью для Tatler.

Пэрис Хилтон

Фото: tatler.com

Для журнала Пэрис Хилтон позировала в розовой пижаме, в окружении трех собачек. Не секрет, что знаменитость очень любит шпицев и чихуахуа. Для своих миниатюрных питомцев она даже строит копии собственного дома.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон начала процедуру ЭКО, чтобы родить двойню.