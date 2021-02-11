Перлы от Оли Поляковой: мы собрали скандальные фразочки певицы об украинских звездах

Оля Полякова никогда не боялась высказывать свое мнение, хоть и ее слова иногда могут быть достаточно резкими. К примеру, недавно артистка назвала певицу Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", за что потом извинилась.

И хоть Оля за словом в карман не полезет – именно эта ее черта и делает артистку яркой индивидуальностью. За все свои фразы Полякова сразу извиняется, а все конфликты ей удается уладить. В этой подборке мы решили вспомнить такие ситуации.

Екатерина Кухар

В 2018 году на шоу "Танці з зірками" произошел неприятный инцидент с участием Оли Поляковой, которая тогда вела "звездный балкон", и судьей проекта Екатериной Кухар.

Поскольку эфир был посвящен теме любви, а танцы от звездных участников рассказывали истории из жизни, самым трогательным моментом выпуска можно было назвать выход пары Беринчик-Белявская с зажигательным фристайлом на паркете.

Екатерина Кухар / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Известный боксер, который тогда пережил потерю ребенка (его новорожденный сын прожил всего две недели), вызвал слезы Екатерины Кухар, которая пережила похожую трагедию ранее: "Денис, вы своим танцем стали настоящим мотиватором для тех, кто теряет силу духа".

Вот тут-то и произошло недоразумение, за которое Полякова публично извинилась после завершения эфира. Певица прокомментировала слезы балерины следующим образом: "Теперь Украина узнала, что Екатерина Кухар умеет плакать".

Тогда Оля объяснила, что не слышала, о чем шла речь в видеосюжете Беринчика, который показывали перед выступлением, и не поняла, на что отреагировала слезами Екатерина Кухар.

"Моя шуточка была вопиющей бестактностью. Я прошу прощения за эту оплошность, за эту ошибку и бестактность", – прокомментировала тогда Полякова.

Ксения Мишина

После финала шоу "Холостячка" поклонники проекта разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает выбор Ксении Мишиной, и тех, кто критикует героиню и ее возлюбленного. Ко вторым, судя по всему, относится певица Оля Полякова.

В Instastories Суперблондинка прокомментировала финал "Холостячки", заявив, что Мишину "ничему жизнь не учит". По мнению Поляковой, Ксении следовало выбрать Алексея Тригубенко, а не Александра Эллерта.

"Дорогие мои, посмотрела "Холостячку". Что хочу сказать: ну ты, Мишина, и… Нельзя так, конечно, про людей. Ничему тебя жизнь не учит. Такого пацана проехала. Видать, нравятся тебе американские горки. Ну что, катайся", – высказалась певица.

Сама Ксения никак не отреагировала на слова Поляковой, а только опубликовала пост, в котором призналась, что ее ранят слова всех хейтеров по поводу финала "Холостячки".

Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Тина Кароль

На шоу телеканала "Украина" – "Маска", в котором звездные детективы пытаются разгадать, кто из знаменитых личностей спрятался в костюмах, Оля Полякова, разгадывая персонажа Козу, предположила, что под этой маской может скрываться Тина Кароль.

Номер Козы на шоу был стилизован под латиноамериканский праздник День мертвых, который посвящен памяти всем умершим.

Олег Винник, который также является детективом шоу, в шутку предположил, что за маской Козы может скрываться "плакальщица", на что Оля Полякова ответила: "А кто у нас известная плакальщица?" Когда никто не смог догадаться, кого она имеет в виду, Оля шепотом объяснила, что это Тина Кароль.

Тина Кароль и Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

Ее слова вызвали бурную реакцию в Сети. Оля признала свою ошибку и публично попросила прощения у Тины. Оля отметила, что имела в виду песни Тины, а не ее личную трагедию (в 2013 году у Кароль умер супруг Евгений Огир). К слову, многие песни Тины отлично подойдут для романтического вечера в День святого Валентина, а мы подготовили 14 оригинальных идей, как отметить этот праздник.

Тина отреагировала на слова Оли в Instagram, написав, что она "всегда будет плакать" о супруге, но не на похоронах, а от счастья.

Позже, в эфире радио Хит FM, Кароль дала более развернутый ответ на колкость Поляковой.

"Мои ответы всегда будут в песнях и… зачем поднимать эту тему? Я считаю, что есть дно, и мы не имеем право его пробивать, ведь мы общаемся с населением Украины, и мы, и ты тут сидишь и говоришь на многомилионную аудиторию, – обращается Тина к ведущему. – Мы взращиваем людей, это наш чернозем, и что мы туда посеем, то и пожнем. Поэтому давайте я сделаю вид, что я все видела, но буду сеять только добро".

Камалия

Резкий комментарий в свой адрес от Оли получила и певица Камалия. На шоу "Маска", когда Оля угадывала, кто скрывается в костюме Павы, она сказала, что там точно не Камалия, описав певицу как "здоровую и сисястую".

Оля Полякова и Камалия / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kamaliyaofficial

Позже Камалия ответила на слова Оли, сказав, что ее "не волнует мнение других людей" о себе. Артистка также удивилась, как Полякова, будучи "взрослой женщиной и матерью двоих детей", могла позволить себе такой резкий комментарий в адрес внешности другого человека.

"Для меня самое важное – то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное, что – я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", – ответила Камалия, сообщает пресс-служба певицы.

Напомним, дочь Оли Поляковой рассказала, как прошло знакомство ее бойфренда с мамой.