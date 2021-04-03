Первая победа: Елизавета Ястремская все же поедет на Мисс вселенная в США

Вчера мы писали, что "Мисс Украина" Елизавету Ястремскую не пускают в США на конкурс красоты – девушке отказали в получении визы. Международный конкурс пройдет уже 16 мая в Майами.

"Этот конкурс – моя жизнь. Каждый день я делаю многое, чтобы стать лучше, чтобы представить достойно Украину на "Мисс Вселенная", – говорит Елизавета.

Роскошный макияж и прическу девушка тренируется делать сама. Готовы у красавицы вечернее платье и национальный наряд.

Елена Гончаренко, Виталий Савенко, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

Пока в посольстве размышляли, давать украинке визу или нет, претенденток, желающих поехать на соревнования нашлось немало.

"Мне написало наверное пять разных девушек "Виза у нас есть, мы готовы, если что". То есть вариантов много, кто готов Елизавете, так сказать, помочь. Это называется женская поддержка", – говорит президент "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова.

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Впрочем, поддержка не понадобилась. Просто перед интервью для "Сегодня" Елизавете позвонили из посольства.

"Когда я ехала к вам на интервью мне позвонили из посольства и сказали "Елизавета мы вам даем визу". Я просто самый счастливый человек в мире", – делится Ястремская в сюжете новости "Сегодня" на телеканале "Украина".

Уже 16 мая Елизавета представит нашу страну в самом престижном конкурса красоты. А мы желаем ей удачи и победы!

Тем временем в Украине действует локдаун. Но пока что не везде. Что нужно знать о новых ограничениях, смотрите в свежем выпуске YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь":

Ранее мы рассказывали, что королева красоты упала на сцене в прямом эфире.