Первый в Украине благотворительный радиомарафон в поддержку онкобольных детей собрал 1394 новых супердруга

Каждый год более чем у тысячи детей в Украине диагностируют рак. Выздоравливают из них лишь около половины. В то время как в европейских странах эта цифра составляет 85%, в США – до 95%.

Детский рак излечим. Да, это сложно, дорого, долго, но возможно. Для того, чтобы его побороть, необходимо качественное лечение и постоянная поддержка. Именно регулярная помощь дает уверенность в том, что дети получат своевременное и эффективное лечение.

Специально ко Всемирному дню онкобольного ребенка благотворительный фонд "Таблеточки" совместно с "Радио НВ" и компанией "АЛЛО" впервые в Украине провели уникальный благотворительный радиомарафон.

"Благотворительный радиомарафон – совершенно новый опыт для Украины. Мы хотим, чтобы благотворительность стала привычной и приятной частью жизни украинцев. И хочу подчеркнуть, что именно регулярная помощь крайне важна. Для многих стран – это уже привычный опыт. В Украине такой формат пока не очень популярен, однако сейчас мы увидели, что он отзывается украинцам! За два дня у онкобольных детей появилось 1394 новых супердруга, которые поддерживают их ежемесячно. А благодаря нашему партнеру – компании АЛЛО, дети получат еще больше помощи, что приближает их к победе", – рассказывает Вячеслав Быков, исполнительный директор фонда.

"Это уже второй проект, который в этом году компания АЛЛО реализовала для подопечных БФ "Таблеточки". Очень рад, что партнерство в таком необычном для Украины формате позволило обеспечить потрясающий результат, который мы с удовольствием приумножили", – комментирует Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров ГК АЛЛО.

Благодаря радиомарафону, многие украинцы узнали о том, что такой формат регулярной поддержки вообще возможен. Новые супердрузья уже собрали для детей 280 тысяч гривен, а благодаря партнеру "Алло" эта сумма превратилась в 580 тысяч гривен.

"Таблеточки" – благотворительный фонд, С 2011 года помогает онкобольным детям в Украине. Ежемесячно под опекой фонда 400 детей и 19 онкоотделений по всей Украине. За время работы фонда адресную помощь получили более 4500 семей.