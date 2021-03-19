Песах-2021: когда отмечается еврейская Пасха

Песах традиционно празднуется в середине весны. Это один из главных иудейских праздников, который также часто называют еврейской Пасхой. Когда начинается и заканчивается Песах-2021, как определяется его дата и каково значение этого праздника, узнайте в нашей статье.

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Когда еврейская Пасха (Песах) в 2021 году

По традиции еврейская Пасха (Песах) празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, Пасха длится восемь дней. Начало Песаха приходится на 14-й день весеннего месяца нисан, который по солнечно-лунному еврейскому календарю является первым месяцем в библейском году.

Если ориентироваться на наш григорианский календарь, то нисан ежегодно приходится на период марта-апреля. Как и христианская Пасха, Песах не имеет фиксированной даты и каждый год выпадает на разные числа. Еврейская Пасха 2021 года приходится на период с вечера субботы, 27 марта, до наступления ночи воскресенья, 4 апреля.

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Песах-2021: значение праздника

Песах – это один из наиболее значимых и древних праздников в иудейской культуре, посвященный освобождению евреев из 400-летнего рабства. Дословное название праздника означает "прошел мимо", что символизирует милость Всевышнего, кара которого миновала еврейские дома, при этом поразив семьи египтян.

Здесь имеется в виду библейский сюжет десятой египетской казни, согласно которому на египтян обрушилась небесная кара за то, что фараон отказывался отпустить евреев из долгого рабства. И лишь после того, как в египетских семьях стали умирать первенцы, евреи получили освобождение и совершили исход из Египта.

По Божьей воле, евреи под предводительством Моисея получили освобождение из рабства, а затем в течение 40 лет скитались по пустыне. Предание об этом является фундаментом иудейской религии, поскольку именно этот исход из Египта иудеи празднуют во время Песаха.

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