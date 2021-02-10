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Певец Шура шокировал экстремальным похудением на 35 кг: до и после (фото)

10 февраля, 15:15

Дарина Алексеева

Артист был вынужден пойти на такие меры

Российская звезда эстрады Александр Медведев, известный публике как Шура, накануне Дня всех влюбленных, решил удивить фанатов своей трансформацией.

Артисту удалось скинуть 35 килограммов, о чем он и сообщил в своем Instagram-аккаунте. При этом Шура отметил, что с удивлением смотрит на свои прежние фото.

"Просто так. Пересматриваю старые фотографии, и не могу поверить, что я похудел на 35 кг! Ряха конечно у меня была знатная. Берегите себя и следите за своим здоровьем!", – написал Шура Медведев.

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Но причиной похудения стали вовсе не современные тренды на спорт, а лечение грыжи в желудке. Шура перенес операцию в марте прошлого года и тогда узнал, что грыжа могла образоваться как следствие лишнего веса. По рекомендации врачей артисту нужно было похудеть на 30-40 килограммов.

Певец Шура до и после похудения / Фото: instagram.com/shuramedvedev

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Если вспомнить, как выглядел певец в 90-е, то сейчас он стал выглядеть почти также.

Шура в молодости / Фото: Instagram.com

Ранее режиссер Оксана Байрак призналась, на сколько похудела во время участия в шоу "Маска".

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Источник: instagram.com/shuramedvedev

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