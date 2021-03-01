Phygital-формат, неловкие моменты и технические неполадки: все о "Золотом глобусе-2021" (фото, видео)

С техническими неполадками и неловкими моментами состоялась 78-я церемония награждения кинопремией "Золотой глобус-2021". Из-за пандемии COVID-19 она проходила в смешанном формате phygital – некоторые гости присутствовали на премии, а большинство общались по видеосвязи в режиме онлайн.

И даже ведущие премии, Тина Фей и Эми Полер, находились в разных городах – церемонию вели одновременно из банкетного зала в нью-йоркском Рокфеллер-центре и из отеля "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз.

Скриншот: YouTube

Исторический момент и посмертная награда

Все было не так плохо. И хоть церемония была похожа на большую встречу в Zoom (только не в пижамах, а красивых нарядах), технические проблемы не помешали ей пройти достаточно успешно, а неловкие ситуации происходили на подобных мероприятиях еще до эры "формата онлайн".

Так, в этом году "Золотой глобус" точно войдет в историю благодаря тому, что премию в номинации "Лучший режиссер" получила женщина! Хлоя Чжао, режиссер фильма "Земля кочевников", стала второй женщиной в истории премии, получившей такую награду. Первой была Барбара Стрейзанд, которая в 1984 году получила награду за фильм "Йентал".

Скриншот: YouTube

Второй момент, который не оставил равнодушным никого – за роль в байопике "Черное дно Ма Рейни" посмертно был награжден актер Чедвик Боузман, который в прошлом году умер от онкологического заболевания.

Самый трогательный момент

Продолжая предыдущий пункт…Статуэтку за Боузмана получила вдова актера – Тейлор Симон Ледвард. Он произнесла трогательную речь в память о муже.

"Сегодня он сказал бы что-то прекрасное, что-то вдохновляющее, что-то, что усилило бы этот маленький голос внутри каждого из нас, который говорит нам, что вы все можете, который говорит вам продолжать идти дальше, который возвращает вас к тому, что вы действительно должны делать в этот исторический момент", – сказала Тейлор.

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Что-то пошло не так

Одним из самых неловких моментов стало вручение награды актеру Дэниэлю Калуе, который победил в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Иуда и Черный Мессия".

Когда Дэниэль произносил торжественную речь, звук случайно отключили, поэтому все, что сказал актер, не было слышно. Позже все технические неполадки были улажены, но осадочек остался…

Ми-ми-ми в кадре

И так как большинство звезд следили за премией, сидя у себя дома, зрители могли увидеть не только обстановку, в которой живут знаменитости, но еще и всех, кто находился рядом, включая домашних питомцев звезд Голливуда.

Поэтому статуэтку от нас в номинации "Ми-ми-ми дня" получают Сара Полсон, Реджина Кинг и Эмма Коррин за то, что показали в кадре своих собак и кота!

Скриншот: YouTube

Неожиданно!

А вот Николь Кидман решила переплюнуть всех и впервые показал лица своих дочек! До этого актриса публиковала фото девочек лишь со спины, а теперь пришло время показать 10-летнюю Фэйт и 12-летнюю Сандэй миру.

Скриншот: YouTube

Будем надеяться, что в следующем году все знаменитости смогут собраться вместе под одной крышей и уже никакие технические неполадки не смогут помешать ни зрителями, ни звездами насладиться церемонией!

Пандемия пандемией, а нарядиться на премию – святое дело! И пусть кто-то из звезд решил не заморачиваться и просто надел худи с джинсами, другие успели продемонстрировать свои платья и костюмы даже по видеосвязи (а некоторым удалось сделать это и на красной дорожке). Мы собрали лучшие наряды "Золотого глобуса-2021".