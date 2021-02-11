Какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака — 12 начинок

Пицца – сытна и красива. Она бывает не только на выходных или в будни на скромных посиделках, она может быть вполне даже праздничной. И даже романтичной. Например, ею можно завершить прогулку с любимым в приятной обстановке – возьмите на вооружение этот лайфхак и еще 14 LOVEхаков для влюбленных и картинок ко Дню святого Валентина.

Итак, вы и ваш избранник вечером, в уютной атмосфере, едите пиццу. А пицца непростая, ее начинка соответствует вашим знакам зодиака. Какая начинка нужна именно вам – узнаем.

Овен. Начинка должна быть острой

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Овен – знак огненный и очень любит, когда и его еда "огненная". Поэтому лучшие начинки для пиццы – это острый перец, острая пепперони, которой должно быть очень много. Лук и чеснок также будут отличным дополнением. Овны не любят ждать, поэтому рассчитайте время, чтобы ваша пицца уже была готова. А еще лучше – стояла на столе.

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Телец. Толстая корочка и много сыра с ветчиной

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Телец получает невероятное удовольствие от еды. Лучшая пицца для людей этого знака – с толстой корочкой и сытной мясной начинкой. Это может быть мясо, ветчина, колбаски. Причем все вместе в одной пицце.

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Близнецы. Тонкая корочка и разнообразная начинка

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Близнецы многогранны, поэтому и начинку для пиццы предпочитают разнообразную. Одна ее половина может быть сырной, вторая – мясной. Идеальная пицца для Близнецов – та, в которой есть абсолютно все: пепперони, перец, грибы, оливки, лук, сыр и так далее.

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Рак. Домашняя пицца и неординарная начинка

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Раки, вообще, люди домашние. Обожают уют. Поэтому предпочтение отдают приготовленной дома еде. И да, Раки непривередливы, если в доме нет колбасок, можно использовать оставшееся мясо, грибы и другие овощи.

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Лев. Мясо. Много мяса

Пицца "Чикаго" / Фото: Depositphotos

Ну какие Львы не любят мясо? Поэтому в начинке должно быть мясо, да и все, пожалуй. Осталась вареная курица, немного ветчины и даже пару сосисок – смело кладите это все в начинку. Ваш Лев будет сыт и доволен.

Дева. Как можно больше овощей

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Девы очень заботятся о своем здоровье, поэтому идеальной начинкой для них будут овощи. Добавьте перец, лук и помидоры, корочка должна быть из цельной пшеницы. Если готовите пиццу для Девы-мужчины, то, вероятно, начинка не должна быть настолько радикальной.

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Весы. Начинка должна быть изысканной

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Эти люди обожаю все красивое и неординарное. Используйте вяленые помидоры, козий сыр, спаржу и другие необычные ингредиенты.

Скорпион. Кальцоне с острой начинкой

Фото: instagram.com/italyambassador/

Скорпионы – люди страстные, зачастую любят впадать в крайности. А еще эти люди очень скрытны, поэтому смело готовьте кальцоне, начинку готовьте по вкусу вашего избранника. Важно, чтобы она была острой, поэтому берите мясо поострей и не забудьте добавить немного жгучего перца.

Стрелец. Как можно больше ингредиентов в начинке

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Стрельцы любят брать от жизни все, по максимум. И есть они любят по максимуму. Это означает, что им нужны все начинки, которые только можно вообразить. От пепперони, бекона, ветчины до перца, разного сыра, анчоусов и ананасов.

Козерог. Тонкая корочка, сыр и все

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Эти люди самоорганизованны, любят четкость и ясность во всем. Но пищу они любят в основном простую. Приготовьте для своего Козерога пиццу с тонкой корочкой и сырной начинкой.

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Водолей. От традиционной пиццы до неординарной

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Эти люди считают себя уникальными, не такими, как все. Поэтому не удивляйтесь, когда в прошлый раз они выбирали обычную пиццу – с ветчиной и сыром, и вдруг резко им захочется начинку из кальмаров с ананасами или с баклажаном и сыром. Учитывайте это, когда будете готовить пиццу для Водолея.

Рыбы. Морепродукты

Фото: instagram.com/md_food05/

Ну а что еще могут выбирать Рыбы? Конечно, максимально много морепродуктов. Это могут быть кальмары, креветки, мидии, осьминоги. К пицце не забудьте предложить бокал шампанского, Рыбы это любят.

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