Пикантные истории: украинские звезды рассказали о сексе на одну ночь

Отношения на одну ночь – тема, которая вызывает споры. Кто-то "за", кто-то "против". Как к мимолетной связи относятся украинские звезды выясняли журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" .

Певица Оля Цибульская решила не давать конкретного ответа.

Певица и ведущая Оля Цибульская / Фото: пресс-служба

"Я думаю, что очень часто из любви выходит секс, а из секса может получиться настоящая любовь на всю жизнь. Поэтому все зависит от того, какие люди встретились и в какой точке", – рассказала певица.

До женитьбы приключения на одну ночь были у танцора Жени Кота.

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

"Я не просыпался никогда ни с кем. Я уезжал. Было и в отеле, и гостях", – вспомнил танцор.

Певец EL Кравчук считает, если мужчина ответит на вопрос "нет" – он соврет.

EL Кравчук / Фото: instagram.com/el_kravchuk_official

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"Я вам советую эти вопросы задавать девушкам. Потому что каждый мужчина, который скажет вам, что такого не было, он лжет. Вот так, такой ответ, и спрашивайте дальше девушек", – поделился своим мнением певец.

Травести-дива Монро решила вспомнить одну историю, которая у нее была.

Монро / Фото: Иван Марчук, Сегодня

"Пришла в ночной клуб такая вся расфуфыренная, и моя подружка с мужем сидела. Я прям почувствовала эту химию, оказалась в одном очень таком фешенебельном отеле. Поехала продолжить беседу приятную. Но в итоге ушла в 7 утра", – рассказала Монро.

Не против временного увлечения и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. Он признался, что у него любовь может жить всего два дня.

Евгений Клопотенко

"Ты смотришь на девушку, влюбляешься в нее, ты просто ее обожаешь. Вы вместе можете заниматься любовью. А потом эта энергия проходит. И оказывается, что это ощущение любви и ощущение крутого секса – это очень похожие вещи", – поделился Евгений Клопотенко.

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