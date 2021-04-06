Пилот снял трусы в пассажирском самолете. Теперь ему грозит штраф и суд

Бывшему пилоту американской авиакомпании Southwest Airlines Майкла Хаака суд предъявил обвинение в непристойном поведении во время одного из его рейсов. Согласно документам судебного дела, Хаак обнажил свои гениталии, управляя воздушным судном, летевшим из Филадельфии в Орландо в августе 2020 года. Об этом пишет Daily Mail.

Обстоятельства дела и информация о том, кто мог быть свидетелем инцидента, не раскрываются. На данный момент идет расследование дела – пилоту грозит тюремное заключение сроком до 90 дней и штраф в размере 500 долларов. Однако известно, что Майкл уволился еще до того, как авиакомпании стало известно об инциденте.

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"Наша корпоративная культура построена на уважении к другим людям. Произошедшее событие несовместимо с тем поведением, которое мы требуем от наших сотрудников", – заявили в авиакомпании.

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Напомним, в Twitter-аккаунте сервиса для отслеживания авиарейсов Flightradar24 появился скриншот странной траектории движения самолета Airbus-320, который летел из Франкфурта в Бремен. Как можно увидеть на кадре, пилот "нарисовал" в воздухе гигантский силуэт мужского полового органа.

Кроме этого, пилот развеял один из главных мифов об авиаперелетах.