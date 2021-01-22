Пирожные "Паштел-де-ната" с заварным кремом: рецепт Григория Германа

Кулинарный энтузиаст и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить пирожные под названием "Паштел-де-ната", которые тают во рту. Рецепт десерта был изобретен в 18 веке монахами одной из общин Лиссабона. Выпекаются пирожные из слоеного теста и заполняются заварным кремом.
Пирожные "Паштел-де-ната" от Григория Германа
Ингредиенты
- Слоеное тесто без дрожжей – 0,5 кг
- Мука пшеничная – 2 ст. л.
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 175 г
- Вода – 250 мл
- Яичный желток – 3 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Палочка корицы
- Ваниль, соль
Способ приготовления
- Слоеное тесто слегка раскатать, свернуть в рулет и нарезать кружочками толщиной около сантиметра.
- В формы для выпекания кексов выложить кружочки теста, распределив пальцами по всей поверхности. Накрыть пленкой и убрать в холодильник.
- Снять цедру с лимона. В сотейник всыпать сахар, добавить цедру, воду, корицу, ваниль и поставить на огонь на 4-5 минут.
- После чего нужно венчиком смешать муку с половиной молока, чтобы не осталось комочков. Добавить щепотку соли, оставшееся молоко и хорошо перемешать. Поставить смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Влить сироп, перемешать до однородной массы, снять с огня и дать остыть. Когда этот сладкий соус станет теплым, часть смешать с желтками, затем перелить их к остальной массе и хорошо перемешать.
- Достать формы с тестом из холодильника. Разлить крем по формочкам, не доливая до краев, и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов на 10 минут. Потом посыпать сахаром – и еще на 5 минут в духовку.
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