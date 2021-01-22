Пирожные "Паштел-де-ната" с заварным кремом: рецепт Григория Германа

Эта португальская выпечка тает во рту и не оставит вас равнодушными

Кулинарный энтузиаст и ведущий программы "Ранок з Україною" Григорий Герман рассказал, как приготовить пирожные под названием "Паштел-де-ната", которые тают во рту. Рецепт десерта был изобретен в 18 веке монахами одной из общин Лиссабона. Выпекаются пирожные из слоеного теста и заполняются заварным кремом.

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Пирожные "Паштел-де-ната" от Григория Германа

Фото: пирожные Паштел-де-ната

Ингредиенты

Слоеное тесто без дрожжей – 0,5 кг

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Молоко – 250 мл

Сахар – 175 г

Вода – 250 мл

Яичный желток – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Палочка корицы

Ваниль, соль

Способ приготовления

Слоеное тесто слегка раскатать, свернуть в рулет и нарезать кружочками толщиной около сантиметра. В формы для выпекания кексов выложить кружочки теста, распределив пальцами по всей поверхности. Накрыть пленкой и убрать в холодильник. Снять цедру с лимона. В сотейник всыпать сахар, добавить цедру, воду, корицу, ваниль и поставить на огонь на 4-5 минут. После чего нужно венчиком смешать муку с половиной молока, чтобы не осталось комочков. Добавить щепотку соли, оставшееся молоко и хорошо перемешать. Поставить смесь на средний огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Влить сироп, перемешать до однородной массы, снять с огня и дать остыть. Когда этот сладкий соус станет теплым, часть смешать с желтками, затем перелить их к остальной массе и хорошо перемешать. Достать формы с тестом из холодильника. Разлить крем по формочкам, не доливая до краев, и отправить в духовку, разогретую до 220 градусов на 10 минут. Потом посыпать сахаром – и еще на 5 минут в духовку.

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