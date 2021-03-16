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Пить как Джеймс Бонд: любимые коктейли киногероя (рецепты)

16 марта, 14:24

Лилиана Григорак

Агент 007 любил "легкую" классику и немного экстрима

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 вариантах шампанского, которые стоит попробовать в жизни. Один из них был фаворитом Джеймса Бонда, и сегодня снова пойдет речь об агенте 007. Но поговорим о его любимых коктейлях, которые вы сможете легко повторить дома. Сделав хотя бы один из них — почувствуете гастрономические настроения культового персонажа.

Джеймс Бонд / Фото: Pinterest

Но лучше не заимствовать алкогольные привычки Джеймса Бонда на все 100%. Потому что в неделю он мог выпить до 45 коктейлей, а в день — по 6-7, пишет thebmj.

А вот привычку дарить подарки без повода родным – практикуйте в своей жизни. Желательно в такой систематичности, как выпивание коктейлей агентом 007. И чтобы не тратить куча времени на поиски и идеи – переходите на наш весенний календарь подарков.Там есть варианты, которые вы оцените.

"Американо"

Это дебютный напиток, заказанный Джеймсом Бондом в первом романе из серии Яна Флеминга "Казино Рояль". Его часто ассоциируют с агентом 007. Рекомендуем вам с этого аперитива и начать вечеринку на выходных.

Коктейль "Американо" / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  1. 30 мл аперитива Campari;
  2. 30 мл сладкого вермута;
  3. Содовая;
  4. Слайс апельсина для дизайна.

Приготовление:

  1. Стакан наполняем кубиками льда, наливаем Campari и вермут;
  2. Наливаем содовую по вкусу;
  3. Завершаем приготовления – украшаем коктейль долькой апельсина.

Кстати, коктейль входит в число официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA).

"Веспер"

Этот коктейль назван в честь одной из девушек агента 007 и ассоциируют его с книгой Яна Флеминга "Казино Рояль", или ее экранизацией. Классифицируют коктейль аперитивом и входит он в перечень официальных коктейлей Международной ассоциации барменов (IBA) в категорию "Напитки новой эры".

"Веспер" / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  1. 90 мл джина Gordon's;
  2. 30 мл водки;
  3. 15 мл Lillet Blanc (его сложно найти на прилавках, можно заменить на сухой вермут);
  4. Цедра лимона (для дизайна).

Приготовление:

  1. В шейкере соедините джин, водку, Lillet Blanc или сухой вермут;
  2. Хорошо встряхните и процедите в охлажденный бокал;
  3. Украсьте кусочком лимонной цедры.

И главное: не забудьте за основное условие – трясти, а не смешивать.

В коктейля есть сладковатый и одновременно горький вкус, если сравнивать с джином-мартини. Да, именно такие предпочтения были у героя – с горчинкой.

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"Водка-мартини"

В сюжетах Яна Флеминга Джеймс Бонд пил десятки "Водок-мартини" и это самый известный коктейль из всех. И вам тоже надо его попробовать, потому что это "легкая" история, которая понравится каждому. Так почему бы не почувствовать себя в киноленте? Попробуйте.

"Водка-мартини" / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  1. Премиальная водка 60 мл
  2. Сухой вермут 15 мл
  3. Одна оливка;
  4. Кубики льда.

Приготовление:

  1. Соедините в шейкере водку, сухой вермут и лед, взболтайте;
  2. Продолжайте взбалтывать в течение 30 секунд
  3. Вылейте коктейль в бокал;
  4. Украсьте коктейль оливкой.

Совет: выберите лучшую из ассортимента магазина водку, потому что только от нее зависеть вкус коктейля. Если купите некачественную, то даже оливки и кинематографический бэкграунд агента 007 в коктейли не спасут ситуацию.

Скотч и содовая

В книгах с Джеймсом Бондом упоминали об этом напитке 21 раз, в фильмах – ни одного. А у вас на вечеринке этих выходных предлагаем повторить книжный подход в кругу друзей: вспомнить, приготовить, попробовать.

Джеймс Бонд / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  1. Скотч 60 мл;
  2. Содовая.

Приготовление:

  1. Налейте 60 мл скотчу в бокал;
  2. Долейте содовую по вкусу.

Вы можете выбирать любой скотч для приготовления, каждый вид будет раскрывать по-своему гастрономические особенности коктейля.

"Блэк вельвет"

Этот коктейль для экстрималов, потому что в смеси пиво и шампанское. И он попал в книгу "Бриллианты остаются навсегда". Словом, оригинальное сочетание, которое поймут не все, кстати, коктейль часто берут дополнением к японским блюдам, которые также не всем по вкусу.

"Блэк вельвет" / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  1. 120 мл шампанского;
  2. 120 мл стаут (темное пиво родом из Англии).

Приготовление:

  1. Налейте в бокал шампанское;
  2. Долейте в бокал охлажденное пиво;
  3. Пейте и наслаждайтесь.

Вы можете поэкспериментировать – налить больше шампанского, но точно не пива. С ним в этом случае лучше не рисковать и забыть о режиме "максимум".

Напоминаем, недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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