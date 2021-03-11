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Питание-антистресс: что есть, чтобы не волноваться

11 марта, 11:38

Ирина Маслова

Эти продукты доступны, но важно и прислушиваться к своему состоянию

Стресс – это состояние знакомо каждому человеку. Если он затянулся, то медлить не стоит – нужно идти к специалисту. Но можно постараться – не довести себя до такого и помочь организму бороться с волнением. Диетолог Светлана Фус назвала продукты-антистресс, они должны быть в рационе и многие из них уже появились на рынке.

Немного подбодрить себя можно и подарком, воспользуйтесь нашим специальным календарем, там найдете именно то, что нужно.

Фото: Светлана Фус, диетолог

Можно ли уменьшить стресс питанием и продуктами?

"Не побоюсь этого слова, но сейчас практически каждый человек живет в режиме стресса. Стрессы – неотъемлемая часть жизни человека. Полностью исключить их нельзя, но возможно уменьшить их влияние на здоровье. Но не стоит полагать, что продукты-антистресс способны вывести человека из подобного состояния. Депрессия – болезнь и первым делом необходимо обратиться к специалисту", – говорит Светлана Фус. ⁣⁣

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Что нужно организму в борьбе со стрессом?⁣⁣⠀

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  1. Витамины группы В. Они не только благотворны для обменных процессов, но и непосредственно воздействуют на нервную систему: успокаивают ее и укрепляют ее. ⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Кальций, калий, магний, йод, фосфор, цинк. Минералы необходимы нервной системе. Они улучшают передачу нервных импульсов и улучшают работу мозга на клеточном уровне. ⁣⁣⠀
  3. Стимуляторы образования гормонов радости. Такие гормоны, как серотонин, дофамин, эндорфин благотворно воздействуют на доли мозга, отвечающие за душевное равновесие, хорошее настроение и оптимизм в целом. Они синтезируются и сохраняются на должном уровне, благодаря триптофану, фенилаланину, органическим кислотам, ароматическим и другим полезным веществам. ⁣⁣⠀
  4. Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-6 и омега-9 питают ткани мозга, укрепляют сосуды и улучшают кровообращение главного мыслительного органа, а значит, помогают ему переносить любую повышенную нагрузку.⁣⁣⠀

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Какие продукты "антистрессовые"?⠀
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Брюссельская капуста / Фото: freepik.com

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Здесь узнаете, как снизить уровень холестерина питанием.⠀

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