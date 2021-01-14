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"Плакала, что денег нет": Полякову раскритиковали за отдых на Мальдивах

14 января, 15:20

Элина Пелешенко

В Сети певицу раскритиковали за отдых на дорогостоящем экзотическом курорте

Популярная украинская певица Оля Полякова отдыхает с семьей на Мальдивах. Она с удовольствием делится фото с отпуска у себя в Instagram. Но некоторые поклонники раскритиковали артистку, напомнив об акции протеста.

Певица опубликовала новое фото в Instagram, на котором она позирует на пляже.

"Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!" – написала Оля.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

В комментариях подписчики напомнили, что не так давно артистка устраивала мирную акцию протеста и жаловалась, что из-за карантина концертная индустрия на грани и денег нет.

"А столько воплей было, и денег нету, и жить не на что. Зато теперь на Мальдивах", "Денег от концертов нет, решили раздеваться?", "Эта та,что пикетировала под Кабмином, плакала, что денег нет", – написали в Сети.

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Ранее мы рассказывали, что еще одно фото Оли Поляковой раскритиковали.

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