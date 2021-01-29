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Платье-лестница и 500 тысяч кристаллов: бренд Area представил первую кутюрную коллекцию и она впечатляет

29 января, 15:30

Инна Петрова

Презентация состоялась онлайн

Известный бренд Area, среди поклонниц которого Бейонсе, Зендая и Мишель Обама, презентовал свою дебютную коллекцию женской одежды. Конечно, онлайн. Она представлена роскошными платьями с камнями и необычными формами.

Но прежде чем увидеть коллекцию, посмотрите, что нам недавно показали Dior.

Для создания первой коллекции Area заключили контракт со Swarovski. Все образы коллекции haute couture украшены драгоценностями знаменитой компании.

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Фото: Area
Фото: Area
Фото: Area

Модели стандартных параметров и plus-size предстали в брючных костюмах из атласа, многоярусными платьями с длинной бахромой, откровенных коктейльных платьях, а также в необычных нарядах в виде лестницы или гармошки -как кому удобнее. Выглядит весьма эффектно.

Фото: Area
Фото: Area
Фото: Area

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Фото: Area
Фото: Area
Фото: Area
Фото: Area

Ранее мы рассказывали и показывали, как прошел самый необычный показ Chanel.

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