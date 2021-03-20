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"По блату?": украинского писателя захейтили за то, что он вакцинировался от COVID-19

20 марта, 17:52

Инна Петрова

Сергей Жадан признался, что ждал появления вакцины с прошлого года

В начале этого года сообщалось, что королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса, а теперь украинский писатель Сергей Жадан получил дозу вакцины Covishield.

Он вакцинировался по государственной программе вакцинации публичных лиц, что вызвало негодование среди пользователей соцсетей, которые пишут, что эта процедура не доступна для "простых смертных".

О вакцинации Жадан рассказал на своей странице в Facebook. "Вакцинировался. И вам советую, если есть возможность", – написал он в посте.

Писатель Сергей Жадан / Фото: Facebook

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Радость писателя не многие разделили, посчитав это лицемерием и насмешкой.

Скриншот: Facebook
Скриншот: Facebook

Ранее украинские звезды рассказали, будут ли украинские звезды вакцинироваться от COVID-19.

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