По "Великому Гэтсби" снимут сериал. Но вместо Ди Каприо – герои-афроамериканцы

2021-й год радует новостями о новых экспериментах создателей сериалов, выбор которых в этот раз пал на знаменитый роман Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда "Великий Гэтсби". Но новаторство заключается не в том, что книга получит еще одну жизнь на экране, а в том, что сюжет сосредоточится на темнокожих жителях Нью-Йорка 1920-х годов, а также на музыкальной субкультуре. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Правнучка самого писателя, Блейк Хазард, будет консультировать авторов сериала. Сценаристом же назначен Майкл Херст, который работал над сериалами "Викинги" и "Тюдоры".

Кадр из фильма "Великий Гэтсби" / Фото: Pinterest

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Кроме этого, сериал обещает быть масштабным и высокобюджетным. Сюжетные линии будут поднимать проблемы расовых меньшинств, сексуальных ориентаций и многие другие наболевшие вопросы современного общества. Это и сделает историю актуальной, уверены создатели, так как сейчас Америка ищет способы перестроить себя. При этом авторы обещают, что адаптация сохранит атмосферу и настроение книги.

На самом деле адаптация книги на стадии разработки уже более трех лет, но только сейчас получила должное финансирование.

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