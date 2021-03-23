Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин просит о помощи: "Мама в тяжелом состоянии"

Победитель второго сезона шоу "Голос країни. Діти" и 10 сезона "Голосу країни" Роман Сасанчин обратился ко всем с просьбой о помощи – его мать, Евдокия Петровна, находится в тяжелом состоянии.
Женщина заболела COVID-19, начались осложнения. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Моя мама, Сасанчин Евдокия Петровна, в тяжелом состоянии, под дыхательными аппаратами! Лечение очень дорогое!" – написал Роман в Instagram, где также указал банковские реквизиты для финансовой помощи.
По словам Романа, его мама заразилась коронавирусом две недели назад. Сначала ее состояние не было критическим, болезнь протекала без осложнений. Однако позже женщине стало хуже.
"Очень на вас надеюсь и прошу о помощи", – говорит Роман.
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