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Победительница "Холостяка" попала в ДТП

26 января, 16:07

Элина Пелешенко

Подробностей об аварии Даша Ульянова не сообщила

Победительница "Холостяка-10" Даша Ульянова, которая недавно опубликовала откровенное фото, рассказала в InstaStories о своем утреннем приключении. Девушка попала в ДТП.

Она опубликовала фото своего внедорожника, в который въехали сзади. На снимке можно увидеть, что пострадала задняя часть автомобиля: заднее крыло и фара.

"Утро бывает разным", – подписала фото Ульянова.

Девушка не стала делится подробностями аварии. Чуть позже у себя в InstaStories она добавила фото удивленной собаки.

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"Это мое лицо сегодня", – написала Даша

Напомним, ранее Даша рассказала о нескольких романах с женатыми мужчинами. Девушке хотелось, чтобы ей уделяли внимание богатые мужчины, делали подарки.

Ранее победительница "Холостяка – 10" показала свои детские фото и рассказала о комплексах.

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