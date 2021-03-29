Победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина срочно госпитализировали с COVID-19

На днях победитель второго сезона шоу "Голос країни. Діти" и 10 сезона "Голосу країни" Роман Сасанчин обратился ко всем с просьбой финансово помочь его маме, у которой коронавирус протекает в тяжелой форме. Теперь у себя в Instagram победитель талант-шоу сообщил, что у него подтвердился COVID-19 и его госпитализировали.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть, что Сасанчин находится под капельницей. Певец рассказал, что его мама по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Сейчас еще и его госпитализировали с COVID-19. Он добавил, что вовремя обратился к врачам.

"Хочу поблагодарить тех, кто поддерживает маму, у нее, к сожалению, ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Еще пока Слава Богу в начале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо", – сказал Роман Сасанчин.

Ранее alyona alyona заразилась коронавирусом.