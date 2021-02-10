Почему болит спина: невролог рассказала, на каких стульях нельзя сидеть

Почти каждый человек в течение жизни сталкивается с болью в спине. В 2% случаев это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Но большинство приступов боли в пояснице стихают в течение нескольких дней или недель даже без лечения.

Чаще всего боли в спине возникают из-за длительного пребывания в сидячем положении, неправильной позе и отсутствие физических нагрузок. Невролог Елена Шутка в разговоре с ведущей информационно-развлекательного шоу "Сегодня. Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24" Юлией Галушко, дала медицинские советы, как избавиться от боли в спине.

Ведущая "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка / Фото: пресс-служба

По словам невролога, главной причиной боли в спине сейчас действительно является неправильное сидение за рабочим столом. Поэтому эксперт советует обустроить свое рабочее место так, чтобы вам там было удобно: ноги должны ровно стоять на полу, спина ровная, нельзя ложиться на стол или облокачиваться на одну ручку, не используйте полулежащее положении стульев, у которых можно регулировать спинку.

По словам Елены Шутки, у стула должны быть правильно по высоте отрегулированы ручки, а спинка стула должна просто поддерживать вашу спину в ровном положении, а не лежащем.

Наша правильная осанка является противодействием боли.

На протяжении рабочего дня старайтесь каждый час вставать из-за стола, чтобы пройтись немного, а еще лучше – сделать несколько упражнений, которые направлены на разгибание, потому что большую часть дня мы делаем все в состоянии сгибания.

Невролог Елена Шутка / Фото: скриншот

Чтобы не болела спина, необходимо еще и придерживаться питьевого режима, говорит невролог. Оптимально, если вы будете в течение дня выпивать 1,5-2 литра воды.

Также правильный сон и питание способны помочь вам избежать боли в спине.

А еще ведущая Юлия Галушка пообщалась с профессиональным фитнес-тренером Игорем Обуховским и попросила его провести онлайн-тренировку. Поэтому, как размять спину, не вставая с рабочего месте и не привлекая внимание коллег – смотрите подробнее в сюжете:

А еще самое время задуматься о сюрпризе ко Дню влюбленных, ведь праздник уже через 4 дня. Специально к 14 февраля мы собрали 14 идей, как провести День святого Валентина необычно и интересно.