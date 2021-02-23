Почему девочки-подростки одеваются, как мальчики – ответ родителям

Когда маме не нравится, как выглядит ее ребенок, важно обратить внимание на себя

В 4 сезоне мейковер-шоу "Місія: краса" на телеканале "Украина" участниками стали как взрослые, так и дети. В одном из выпусков героиня проекта жаловалась на непростой подростковый период дочери. Как пережить это время и правильно воспринимать эксперименты ребенка, рассказали ведущие Ирина Фролова и Ильяс Сахтара.

Ведущие Ирина Фролова и Ильяс Сахтара / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Почему девочка носит одежду, в которой она похожа на парня? В чем причина равнодушного отношения к своей внешности? Ведущим мейковер-шоу "Місія: краса" не привыкать к непростым задачам, но иногда действия и поведение взрослых участников сразу наводят на правильный ответ.

Например, когда маме не нравится, как выглядит ее ребенок, важно обратить внимание на себя и поставить следующие вопросы:

Как я отношусь к своей внешности?

Я достойно выгляжу или надеваю то, что мне привычно носить?

Я пример для ребенка?

Какие мои негативные черты транслирует дочь?

Почему желательно ответить на эти вопросы, пояснил ведущий телеканала "Украина" Ильяс Сахтара.

"Одна из участниц сказала мне: "Я обленились", – вспоминает ведущий Ильяс Сахтара. – Она была первой среди всех героинь проекта, кто честно в этом признался".

То есть женщина не ухаживала за собой, носила невыразительную одежду, но требовала внимания к своей внешности от дочери.

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Как сохранить хорошие отношения с детьми / Фото: Pexels

Если же родители считают, что их дочь выбирает одежду для мальчиков, чтобы скрыть женственность, то у ведущей мейковер-шоу другое мнение по этому поводу.

"У меня такое ощущение, что подросток просто ищет себя, – объяснила ведущая Ирина Фролова. – Желательно, чтобы в отношениях было больше доверия, чтобы родители научились принимать эксперименты своих детей".

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В 4 сезоне мейковер-шоу "Місія: краса" тема "родители-дети" прозвучит не раз. Ведущая Ирина Фролова дала совет, который пригодится взрослым.

"Как пережить подростковый период и при этом не разрушить отношения? "Я в будущем планирую поступать так, как это делала моя мама", – сказала ведущая Ирина Фролова. – Какое счастье, что у нее хватило мудрости не критиковать, не осуждать и иногда просто соглашаться. Порой это спасает отношения. Возьмите ее тактику на вооружение".

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