Почему Елизавета II может отказаться от престола: названа причина

Уже несколько недель принц Филипп находится в больнице. На днях стало известно, что он перенес операцию на сердце. Королевская семья не спешит делиться подробностями о здоровье герцога Эдинбургского, а в СМИ стали появляться разные предположения и даже уже представили, как будут развиваться события, если принца Филиппа не станет.

Как пишет Express, королевский эксперт Клайв Ирвинг заявил, что в случае смерти супруга Елизавета II откажется от престола.

"Она очень озабочена состоянием Филиппа, он очень важен в ее жизни, и возникает вопрос, захочет ли она остаться королевой после его смерти", – сказала эксперт.

Елизавета II и принц Филипп / Фото: instagram.com/theroyalfamily Реклама

Ранее источник из королевского дворца рассказал, что сейчас вся семья молится за здоровье 99-летнего принца Филиппа.

Стоит отметить, что королевская семья почти никак не комментирует состояние здоровья мужа Елизаветы II. Принц Уильям дал небольшой комментарий и сообщил, что принц Филипп в порядке. При этом СМИ сфотографировали принца Чарльза, когда он навещал отца, и отметили, что он вышел из больницы очень грустным.