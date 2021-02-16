Почему Киркоров все еще "народный артист Украины": министр культуры Ткаченко удивил ответом

Российский артист Филипп Киркоров, в компании которого ранее повеселилась MARUV, может лишиться звания народного артиста Украины. Но лишь теоретически. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в новом интервью BBC News и объяснил, почему это сложно сделать.
Российский певец Филипп Киркоров с 2008 года обладает почетным званием народного артиста Украины. При этом он поддерживает политику президента РФ Владимира Путина против Украины. Например, недавно артисту запретили въезд в Литву за то, что он посещал оккупированный Крым.
По словам Александра Ткаченко, звание Филипп Киркоров получил за свои заслуги, когда возил Ани Лорак на "Евровидение".
"И здесь мы ступаем на тонкий лед, потому что народных артистов у нас немало. Я так думаю, что и Лорак – какая-то заслуженная артистка. Я извиняюсь, что такое скажу, но я разницы между Киркоровым и Лорак не вижу. Поэтому в данном случае сложно объяснить, почему у кого-то забирать, а у кого – нет.", – рассказал Александр Ткаченко.
Затем, после вопроса о том, чтобы лишить такого звания всех, кто отличился заявлениями против Украины, Александр Ткаченко тяжело вздохнул.
"Мы все-таки живем в демократическом обществе. Беспрецедентное до этого момента решение о санкциях против каналов и решение, которым мы собираемся догонять тех, кто кому-то не нравится, – это совершенно разные вещи", – объяснил он.
Ранее стало известно, что Филипп Киркоров будет судиться с Литвой из-за запрета на въезд.