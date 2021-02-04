"Почему мы пришли в детское отделение": Владимир Остапчук свозил жену в клинику с самого утра

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк, которые ранее съехали с квартиры на Новопечерских Липках, начали утро с посещения клиники.

Ведущий с утра опубликовал серию Instagram-Stories, в которых рассказал, что же произошло. Оказалось, что у Кристины заболела нога в области стопы, поэтому по приезде в клинику ее ждали рентген и прием у травматолога.

Скриншот Instagram

"Расскажи, почему мы с тобой пришли в клинику. Ты беременна?" – в шутку спросил Владимир.

В ответ Кристина промолчала, а в следующих Stories ведущий рассказал, что стало причиной травмы.

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По словам Владимира, его жена часто ходит в обуви на каблуках и в итоге образовался какой-то "нарост" и появилась боль в стопе. Владимир сказал, что это называется "греческая стопа".

Скриншот Instagram

Владимир призвал свою женскую аудиторию поддержать его супругу, так как теперь ей врач запретил ходить на каблуках.

"Ужас", – сказала по этому поводу сама Кристина.

Скриншот Instagram

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