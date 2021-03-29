Почему не проходят акне и прыщи на лице: как спасти ситуацию

Если проблема в гормонах или неправильном питании, то косметические процедуры не помогут

С угревой сыпью, прыщами, постоянно жирной кожей можно бороться годами и расстраиваться, что нет никакого результата. Почему акне "возвращается", когда пилинги и маски не помогают и что сделать, чтобы ваша кожа стала чистой и сияющей – рассказала гинеколог-эндокринолог Виктория Барановская.

Виктория Барановская / Фото: пресс-служба

Почему часто лечение акне не дает результатов?

Акне – заболевание хроническое, при нем поражаются сальные железы, закупориваются и воспаляются волосяные фолликулы. Лечение акне различными пилингами, масками может не давать результатов, потому что не найдена и не устранена основная причина, которая провоцирует появление прыщей на лице. А причин появления акне может быть много:

демодекоз (инфицирование подкожным клещом),

нарушение обмена веществ,

несбалансированное питание,

неправильный уход за кожей.

гормональный дисбаланс.

В таких случаях, сколько бы вы не старались мазать кожу специальными кремами, результата не будет. Кроме того, избавление от акне в домашних условиях может еще сильнее усугубить ситуацию, если действовать неправильно. Поэтому лечением должен заниматься специалист: дерматолог, гинеколог или эндокринолог – зависит от причины, вызвавшей акне.

Почему появляется акне у подростков и молодежи

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Молодым девушкам (да и парням тоже) прыщи доставляют немало хлопот. В юном возрасте одной из причин возникновения акне являются гормоны. У совсем юных девушек проблемы с кожей лица появляются в период начала первой менструации, затем продолжаются в молодом возрасте. Это период активности андрогенов, мужских половых гормонов, которые производятся надпочечниками и яичниками.

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Избыток таких гормонов в организме приводит к "атаке" сальных желез. В итоге производится излишне много кожного сала, бактерии, живущие на коже, соединяются с этим салом, вызывая образование прыща и воспалительный процесс.

Как узнать настоящую причину акне и прыщей

Визуально – никак, это сможет определить только врач. Если причина в гормонах, то нужно будет сдать специальный анализ крови. Он проводится в определенные дни менструального цикла. Также врач может рекомендовать пройти УЗИ органов малого таза.

Помните, что проблема, вызвавшая акне, у каждого индивидуальная. И только определившись с первопричиной (если она гормональная), то можно приступать к совместному с дерматологом лечению.

Напомним, что ранее мы рассказали о том, как избавиться от прыщей на коже.