В Сети сына Королевой сравнили с дочерью Пугачевой: что у них общего

Такие сравнения возникли под новым постом Наташи Королевой

Сын певицы Наташи Королевой и Тарзана Архип решил покорять шоу-бизнес. Когда он перепел легендарный хит "Дельфин и русалка", то это оценили все. Но вот вторую песню сына Королевой в Сети раскритиковали.

У себя в Instagram Наташа Королева решила поделиться новым творением Архипа.

"Девчонки, трепещите... Архип Грек выпустил новый трек – "Мягкие игрушки". Слушайте, скачивайте на всех цифровых площадках страны", – написала она.

Не все поклонники оценили творчество сына Королевой и Тарзана. Одни порекомендовали Архипу искать другое увлечение. Другие сказали, что благодаря звездной маме парень может стать популярен и в пример привели дочь Аллы Пугачевой – Кристину Орбакайте.





На комментарии о сравнениях с дочерью Аллы Борисовны, Наташа Королева не ответила. А вот тем, кто порекомендовал Архипу искать себя в другой сфере уделила внимание.

Ранее в Сети обсуждали внешний вид сына Королевой.