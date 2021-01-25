Погоня трехметрового питона за парнем в ручье попала на видео

18-летний любитель приключений Миллер Уилсон поплавал в ручье вместе с огромным питоном. Парень встретил трехметровую змею, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. Видео появилось на его официальном YouTube-канале.
На кадрах показано, как австралиец стоит в ледяной воде и пытается направить змею к берегу. В какой-то момент кажется, что змея вот-вот укусит юношу, так как она подплывает к нему на опасно близкое расстояние.
"Моя главная цель – показать людям удивительные виды животных и рассказать о том, как они прекрасны", – объяснил свое увлечение Уилсон. К слову, он записывает подобные видео с 11 лет.
Читайте также: Женщина увидела драку двух питонов возле своего дома: невероятное видео
Однако далеко не все пользователи Сети одобрили поступок австралийца. Юзеры сравнили его со знаменитым натуралистом Стивом Ирвином, который погиб в результате несчастного случая со скатом в 2006 году. "Ты мог бы сказать, что ты сын Стива Ирвина, и я бы поверил", – написал один из них.
Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона.
Смотрите видео: австралийка шваброй выгнала из дома двух питонов
Кроме этого, мы рассказывали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.
Новости на эту же тему:Неравнодушные тайцы вступили в схватку с питоном, который пытался проглотить кота (видео) 19 тигровых питонов: в Черкасском зоопарке появилось невероятное пополнение Мужчина поймал пятиметрового питона весом в 50 кг: невероятное фото На глазах у отдыхающих: россиянин искупал в озере огромного питона, видео