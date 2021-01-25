Погоня трехметрового питона за парнем в ручье попала на видео

18-летний любитель приключений Миллер Уилсон поплавал в ручье вместе с огромным питоном. Парень встретил трехметровую змею, когда исследовал тропический лес на севере Австралии. Видео появилось на его официальном YouTube-канале.

На кадрах показано, как австралиец стоит в ледяной воде и пытается направить змею к берегу. В какой-то момент кажется, что змея вот-вот укусит юношу, так как она подплывает к нему на опасно близкое расстояние.

"Моя главная цель – показать людям удивительные виды животных и рассказать о том, как они прекрасны", – объяснил свое увлечение Уилсон. К слову, он записывает подобные видео с 11 лет.

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Однако далеко не все пользователи Сети одобрили поступок австралийца. Юзеры сравнили его со знаменитым натуралистом Стивом Ирвином, который погиб в результате несчастного случая со скатом в 2006 году. "Ты мог бы сказать, что ты сын Стива Ирвина, и я бы поверил", – написал один из них.

Напомним, ранее россиянин искупал в озере огромного питона.

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Кроме этого, мы рассказывали, как питон выпрыгнул из воды и целиком проглотил добычу.