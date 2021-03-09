"Похож на дьявола": мужчина потратил на аномальную внешность 153 тысячи гривен (фото)

24-летний Маурисио Мандоза из города Куэрнавака (Мексика) потратил около 118,5 тысячи мексиканских песо (153,7 тыс. грн) на модификации тела.
Мужчина покрыл лицо и тело более чем 160 татуировками. Также он раздвоил язык, покрасил глазные яблоки чернилами и сделал 19 пирсингов. Друзья и знакомые Маурисио в комментариях под фото в Instagram утверждают, что теперь он "похож на дьявола".
Первую татуировку мексиканец набил самостоятельно в 18 лет. Потом это увлечение переросло в профессию: мужчина открыл тату-студию, в которой принял уже более 190 клиентов.
Мандоза признается, что окружающие нередко осуждают его внешний вид и называют дьяволом. "Но я не позволяю этим комментариям влиять на меня", – подчеркнул он.
Некоторые тату представляют для мужчины особую значимость, в частности, дни рождения родителей и инициалы дочери.
На данный момент на его коже осталось всего 25 процентов незакрашенных участков.
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Семья и друзья поддерживают его страсть к модификациям. Желающим сделать татуировки Мандоза советует тщательно обдумать свое решение, чтобы в будущем не пожалеть. Он также призывает внимательно выбирать тату-мастера и перед сеансом изучить работы специалиста.
Напомним, парень перенес девять пластических операций, чтобы устроиться на "работу мечты".
Кроме этого, ранее мы рассказывали о судьбе мужчины, который отрезал себе уши и гениталии, чтобы стать рептоидом.
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